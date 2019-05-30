«Бостон Брюинз» на своём льду принимал «Сент-Луис Блюз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра проходила на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счёт в серии.

В начале встречи Чарли Койл вывел «Бостон» вперёд, однако спустя пять минут Роберт Бортуццо восстановил равновесие. Меньше минуты потребовалось «Бостону», чтобы вновь оказаться впереди — заброшенной шайбой отметился Йоаким Нордстрём.

Ещё через четыре минуты форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил ответный гол. Команды ушли на перерыв при счёте 2:2, но ни во втором, ни в третьем периодах забить больше не смогли.

Игра перешла в овертайм, где «Сент-Луис» оказался успешнее: автором победной шайбы стал Карл Гуннарссон.