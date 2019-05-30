УЕФА опубликовал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста по итогам финала Лиги Европы. В число кандидатов вошли четыре игрока «Челси» — нападающий Оливье Жиру, защитник Эмерсон Палмиери дос Сантос, а также полузащитники Эден Азар и Педро Родригес.

Напомним, в финале Лиги Европы встречались лондонские «Челси» и «Арсенал», команда Маурицио Сарри одержала разгромную победу со счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Педро и Жиру, Азар оформил дубль. Эмерсон записал на свой счёт результативную передачу при точности пасов 88%.

В следующем сезоне лондонский «Челси» будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. Маурицио Сарри завоевал первый трофей с «Челси» в карьере. «Арсенал» третий сезон подряд сыграет в «Лиге Европы».

Напомним, в полуфинале «Челси» выбил из борьбы «Айнтрахт», «Арсенал» оказался сильнее «Валенсии».