УЕФА опубликовал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста по итогам финала Лиги Европы. В число кандидатов вошли четыре игрока «Челси» — нападающий Оливье Жиру, защитник Эмерсон Палмиери дос Сантос, а также полузащитники Эден Азар и Педро Родригес.
💫 Player of the Week 💫
🔸 @emersonpalmieri
🔸 @hazardeden10
🔸 @_Pedro17_
🔸 @_OlivierGiroud_
The choice is yours 👇👇👇@hankookreifen | #POTW | #UELfinal
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2019
Напомним, в финале Лиги Европы встречались лондонские «Челси» и «Арсенал», команда Маурицио Сарри одержала разгромную победу со счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Педро и Жиру, Азар оформил дубль. Эмерсон записал на свой счёт результативную передачу при точности пасов 88%.
В следующем сезоне лондонский «Челси» будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. Маурицио Сарри завоевал первый трофей с «Челси» в карьере. «Арсенал» третий сезон подряд сыграет в «Лиге Европы».
Напомним, в полуфинале «Челси» выбил из борьбы «Айнтрахт», «Арсенал» оказался сильнее «Валенсии».