УЕФА опубликовал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста по итогам финала Лиги Европы. В число кандидатов вошли четыре игрока «Челси» — нападающий Оливье Жиру, защитник Эмерсон Палмиери дос Сантос, а также полузащитники Эден Азар и Педро Родригес.

💫 Player of the Week 💫

🔸 @emersonpalmieri

🔸 @hazardeden10

🔸 @_Pedro17_

🔸 @_OlivierGiroud_

The choice is yours 👇👇👇@hankookreifen | #POTW | #UELfinal

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2019