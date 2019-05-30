Каитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, почему нападающий «Далласа» Александр Радулов не сыграл на чемпионате мира.

В интервью «Спорт-Экспресс» Ковальчук пояснил, что Радулов не выступал за национальную команду из-за повреждения. «У него была травма – он только по этой причине не приехал», — заявил Ковальчук. Спортсмен подчеркнул, что между Радуловым и Романом Ротенбергом не существует никакого конфликта. «Какой конфликт может быть? Радул очень хочет играть за сборную», — сказал Ковальчук.

Напомним, чемпионат мира проходил в Словакии. Сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв Чехию в матче за третье место. В финале встречались команды Финляндии и канады, золотые медали достались финнам.