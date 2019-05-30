Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что без раздумий согласился приехать в национальную команду, когда получил приглашение.

Хоккеист признался, что был благодарен, когда его пригласили в расположение сборной. «Я люблю за сборную играть. Мне в кайф», — заявил Ковальчук в интервью «Спорт-Экспресс». Игрок пояснил, что получает удовольствие от игр за российскую команду, а также от общения с игроками и тренерами.

Напомним, чемпионат мира проходил в словацких городах Братиславе и Кошице. Сборной России не удалось дойти до финала: в полуфинальной стадии команда Ильи Воробьёва проиграла Финляндии со счётом 0:1. В матче за третье место россияне обыграли сборную Чехии и завоевали бронзовые медали. Победителями чемпионата стали финны, обыгравшие Канаду в финале.