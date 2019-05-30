Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал возможный уход Эдена Азара из клуба.

«Не стоит грустить, — сказал канте, слова которого приводит Goal. — Думаю, что Эден проделал потрясающую работу». Полузащитник отметил, что Азар потрясающе сыграл в финале Лиги Европы, и пожелал ему всего наилучшего.

Напомним, в финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» со счётом 4:1, Азар отметился двумя забитыми голами. После завершения матча Азар объявил о своём уходе из лондонского клуба. По словам Азара, окончательное решение он примет в течение нескольких дней, однако футболист думает, что этим матчем попрощался с командой. «В футболе ничего нельзя знать наверняка», — сказал полузащитник.