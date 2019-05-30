Глава Федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин рассказал о том, как организация обеспечивает своих спортсменов.

Рощин сообщил, что Екатерина Глазырина и Светлана Миронова получили жильё, также им будет обеспечен их тренер. Специалист подчеркнул, что в составе сборной находится двенадцать человек, которые достойны получить жильё. «И всех их нужно обеспечить, если мы это не сделаем, они уйдут в другие регионы», — пояснил Рощин.

Напомним, в этом году у Екатерины Глазыриной закончилась дисквалификация после обвинений в применении допинга. Спортсменку отстранили от соревнований исключительно по результатам доклада Макларена, а также показаний информатора WADA Григория Родченкова.

Спортсменка не попала в состав сборной России на новый сезон, так как имеет финансовые задолженности перед IBU.