Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри заявил, что хочет остаться в клубе. Под его руководством лондонцы выиграли Лигу Европы, в финальном матче разгромив «Арсенал» со счётом 4:1.

Сарри сообщил, что впереди его ждут переговоры с руководством клуба, в ходе которых определится, останется ли тренер в команде. «Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в «Челси», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА. — Но одного моего мнения тут недостаточно».

Напомним, ранее сообщалось, что Сарри, скорее всего, покинет команду по результатам сезона 2018/19. Однако победа в Лиге Европы может изменить ситуацию. Для Сарри этот трофей стал первым в тренерской карьере.

Также ранее появилась информация о том, что кандидатуру специалиста рассматривает туринский «Ювентус», а возглавить «Челси» может Фрэнк Лэмпард.