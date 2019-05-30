Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как ставит программы для фигуристов.

Специалист пояснил, что старается раскрыть сильные стороны спортсменов — например, Алёна Косторная лучше всего исполняет романтические программы, а от Александры Трусовой исходит бешеная энергетика. При этом Глейхенгауз подчеркнул, что фигуристки не будут всегда выходить на лёд в одинаковых амплуа.

«Саша не может вечно катать какой-то боевик, Алена не будет постоянно выходить в образе принцессы», — заявил Глейхенгауз, слова которого приводит «Московский фигурист».

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне Трусова будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», Косторная будет исполнять роль Беллы из «Сумерек», а Анна Щербакова выбрала музыку из фильма «Парфюмер».