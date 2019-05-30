Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис останется в команде по итогам нынешнего сезона. Как сообщают «Известия», руководство клуба уже обсудило с тренером продолжение сотрудничества, стороны достигли устной договорённости.

«Скорее всего, новый контракт будет заключён по схеме «2+1» с увеличением оклада для всех сотрудников тренерского штаба», — пишут «Известия». Отмечается, что существует вероятность подписания и полноценного трёхлетнего контракта.

Напомним, Итудис возглавил московский клуб в 2014 году. За пять лет специалист помог армейцам завоевать четыре чемпионских титула Единой лиги ВТБ, а также дважды победить в Евролиге. В нынешнем сезоне ЦСКА вновь вышел в финал Единой Лиги ВТБ, обыграв в полуфинале петербургский «Зенит» со счётом 3-0 в серии.