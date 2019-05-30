Голландская теннисистка Кики Бертенс рассказала, почему снялась с розыгрыша «Ролан Гаррос»-2019. спортсменка решила прекратить выступление на турнире прямо во время поединка с Викторией Кужмовой из Словакии.

«Меня всю ночь мучили диарея и рвота. Так же плохо было и днём», — цитирует спортсменку официальный сайт турнира. Бертенс добавила, что накануне матча чувствовала себя хорошо, у неё не возникало никаких проблем ни на тренировке, ни во время отдыха. Самочувствие ухудшилось, когда теннисистка легла спать.

Напомним, это уже не первый случай, когда спортсменам становится плохо на «Ролан Гаррос»-2019. Ранее американского теннисиста Маккензи Макдональда стошнило прямо на корте. Накануне с аналогичными проблемами столкнулся ещё один американец Фрэнсис Тиафо. Из-за перегрузок спортсмен почувствовал себя плохо в концовке встречи, его вырвало прямо во время матча. Позже Тиафо в интервью AP признался, что его тошнило уже после третьего сета в раздевалке, когда он взял паузу, однако ему это не помогло.