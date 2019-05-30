Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала уход из спорта немки Лауры Дальмайер и чешки Габриэлы Коукаловой.

По мнению Богалий, Дальмайер могла уйти из-за проблем со здоровьем. «Мы не знаем подводных камней — может быть, что-то со здоровьем. Потому что много пропусков было в последнем сезоне», — сказала олимпийская чемпионка, слова которой приводит «Матч ТВ». Богалий добавила, что организм спортсменов работает на износ, но дело может быть и в другом — возможно, Дальмайер просто потеряла мотивацию.

Что касается ухода Коукаловой, Богалий считает, что по этому поводу ходит много мнений. «Она ушла в сторону. Как серая лошадка», — заявил экс-биатлонистка.

Напомним, о решении Коукаловой завершить карьеру стало известно 28 мая.