Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг турнира «Ролан Гаррос». Спортсмен обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.

Циципас признался, что после проигранного первого сета задумался, что идёт не так. «Мне помог туалетный перерыв, — приводит слова спортсмена сайт Открытого чемпионата Франции. — Я вернулся на корт более готовым к борьбе в психологическом плане». Циципас добавил, что как только ему удалось настроиться должным образом, игра пошла по-другому.

Следующим соперником Стефаноса Циципаса будет серб Филип Краинович. Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что уже троим спортсменам стало плохо прямо во время матчей.