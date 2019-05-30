Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участие в матче первого тура нового сезона чемпионата Франции. Как сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги, игрок получил дисквалификацию на один тур.

Головин получил наказание за перебор желтых карточек: в последних десяти матчах футболист получил три предупреждения.

Ранее Головин сообщил, что не жалеет о своём переходе в «Монако». «Лично для меня переезд во французский чемпионат – это поступательное развитие карьеры. Я уверен, что правильно поступил», — сказал игрок. Напомним, полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года, до этого он входил в состав московского ЦСКА.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов привлекает футболиста к играм за национальную команду.