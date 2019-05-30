Продолжается женская волейбольная Лига наций, в рамках которой сборная России встретится с командой Турции. Игра будет проходить сегодня, 30 мая, и начнётся в 17630 по московскому времени. прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Игра будет проходить на стадионе «Башкент Волейбол Салону» в турецкой Анкаре. В турнирной таблице Лиги наций сборная России на данный момент занимает пятнадцатое место, имея в своём активе всего 3 очка. Единственную победу в пяти матчах россиянки одержали над командой Китая. Накануне российские волейболистки проиграли сборной Японии со счетом 0:3, а за день до этого с таким же счетом уступили сборной Германии.

На первом этапе турнира, который проходил в городе Бразилиа, российская команда уступила сборным Доминиканской Республики и Бразилии. Лидирует в общем зачете команда США, имея 12 баллов.