Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала, как готовится к ледовому шоу вместе с Елизаветой Туктамышевой.

На своей странице в «Инстаграме» Медведева опубликовала видео, на котором танцует с Туктамышевой на катке около бортика. «Как разминаются леди», — написала фигуристка под публикацией.

Напомним, фигуристки принимают участие в гастрольном туре шоу «Fantasy on Ice» в Японии. Ранее сообщалось, что во время показа шоу в префектуре Тиба произошло землетрясение. Происшествие совпало с выступлением российских фигуристов.

Во время подземных толчков на льду находился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он был вынужден прервать свой номер, так как шоу приостановили. Оно продолжится после перерыва.