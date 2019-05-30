В Анкаре стартовал волейбольный матч между женскими сборными России и Турции. Игра проходит на стадионе «Башкент Волейбол Салону» в рамках Лиги наций.

На данный момент сборная России занимает пятнадцатое место в турнирной таблице. Команда Вадима Панкова имеет всего три очка: в пяти матчах россиянкам удалось победить лишь однажды. На первой стадии турнира, которая проходила в Бразилиа, сборная России проиграла Доминиканской Республике и Бразилии, но смогла обыграть Китай.

Второй раунд проходит в Анкаре, россиянки уступили сборным Японии и Германии. Лидирует в общем зачете команда США, имея 12 баллов.

В составе сборной России числится и волейболистка петербургской команды «Ленинградка» 19-летняя Софья Кузнецова — ей удалось дебютировать в игре с Китаем.