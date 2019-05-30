Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выразил мнение, что полузащитник Павел Мамаев может перейти в екатеринбургскую команду после выхода из тюрьмы.

Иванов заявил, что игроков надо освободить из-под стражи, так как они могли бы принести много пользы российскому футболу. «Мамаев в «Урале»? Никогда не говори «никогда» — заявил Иванов, слова которого приводит «спорт-Экспресс».

Напомним, Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также общий друг компании Александр Протасовицкий отбывают наказание за участие в драках. 8 мая суд приговорил Кокориных к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Мамаева и Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.