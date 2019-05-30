В Единой лиге ВТБ завершилась стадия полуфиналов, по результатам которой определились участники финальной серии. В борьбе за трофей примут участие подмосковные «Химки» и московский ЦСКА.

Первый матч финальной серии состоится на домашнем паркете армейцев в УСК ЦСКА, игра состоится 5 июня. 7 июня игра вновь пройдёт на арене москвичей, затем серия переместится на площадку «Химок». Третья игра состоится 10 июня. Серия проходит до трёх побед — если трёх матчей будет недостаточно, команды встретятся ещё раз.

В полуфинальной серии ЦСКА выбил из борьбы петербургский «Зенит», выиграв три матча подряд. «Химки» в четырех играх одержали победу над казанским УНИКСом.

Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис продлит контракт с командой.