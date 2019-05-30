Футбольные клубы «Уфа» и «Томь» встретятся в стыковых матчах за право выступать в российской Премьер-Лиге. Перед началом первого матча, который пройдёт в Уфе, букмекеры оценили шансы команд на победу.

По мнению аналитиков, хозяевам поля удастся одержать победу в первом матче — на такой результат ставят с коэффициентом 1.28, что составляет 74% вероятности. Возможный успех «Томи» оценивается значительно скромнее — коэффициентом 11.50.

Букмекеры уверены, что по сумме двух встреч уфимцам удастся сохранить своё место в Премьер-лиге.

Первая игра состоится сегодня, 30 мая, и начнётся в 17:00. Ответный матч в Томске пройдёт 2 июня. Также за право выступать в чемпионате России поборются «Нижний Новгород» и «Крылья Советов».