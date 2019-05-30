Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Рассмотрение состоится 13 июня и назначено на 11:00.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.

Ранее стало известно, что Кокорин получил разрешение на посещение спортзала в СИЗО: спортсмен будет иметь возможность заниматься пять раз в неделю — это необходимо для восстановления травмированного колена.