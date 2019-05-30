Пресс-служба футбольного клуба «Интер» сообщила, что главный тренер команды Лучано Спаллетти покинул свой пост.

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе», — гласит сообщение пресс-службы в «Твиттере» команды.

Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба намерено пригласить Антонио Конте на замену Спаллетти. Конте ранее работал в «Ювентусе», «Челси» и национальной сборной Италии, а на данный момент находится в поиске клуба.

По информации итальянских СМИ, стороны уже договорились о соглашении, и Конте успел одобрить несколько перестановок внутри команды. Так, по мнению Calciomercato, новый наставник разрешил продажу аргентинского форварда Мауро Икарди.