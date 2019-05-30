Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин чуть не получил мячом по голове после удара форварда «Челси» Педро Родригеса.

Инцидент произошёл перед началом финального матча в Лиге Европы, футболисты разминались на Олимпийском стадионе в Баку. Аршавин и Денис Казанский вели репортаж для «Матч ТВ», стоя за воротами, у которых игроки «Челси» отрабатывали удары.

Во время одного из ударов мяч полетел прямо в камеру. «Хорошо, что не прилетело мне в шею, — заявил Аршавин. — Наверное, переживают, что я что-то не то могу ляпнуть».

Напомним, «Челси» встречался с «Арсеналом» и одержал победу с разгромным счётом 4:1. Команда Маурицио Сарри обеспечила себе выход в групповой этап Лиги чемпионов.