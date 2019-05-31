Прошел ровно год с того момента, как портал Nevasport восстал из пепла, словно птица Феникс. За это время мы основательно потрудились на ниве спортивных событий и новостей и предлагаем читателям оценить список своих достижений.

Чемпионство «Зенита»

В прошлом году, когда Nevasport был позабыт и позаброшен, «Зенит» закончил РПЛ только на пятом месте, в этом году — чемпионским парадом прошел, проплыл и проехал по Петербургу. Совпадение? Не думаем!

Но нам было мало победы «Зенита». Даже зная о ней заранее, мы решили, что РФС должен возглавить «наш человек», и выбрали на этот пост Александра Дюкова вместо покинувшего его Виталия Мутко. Не благодарите.

Про домашний чемпионат мира по футболу-2018 напоминать?

Горячий и скользкий лёд

Именно с Nevasport, читатели которого просто обожают фигурное катание, начался путь этого вида спорта на вершину всероссийской славы. Когда мы стартовали, были практически единственными, кто писал об Этери Тутберидзе. Сейчас каждое спортивное СМИ не только ставит итоги состязаний и аналитические материалы по фигурке, но и постит практически каждое фото фигуристок в инстаграм. К слову о Тутберидзе — мы помогли всем ее ученицам выучить четверные. До нас их могла сдюжить только Александра Трусова.

Был, конечно, у нас и свой засланный казачок — Елизавета Туктамышева, растопившая лед своим горячим показательным. О возвращении Лизы в большой спорт мы тоже написали первыми, не сомневаясь том, что оно окажется триумфальным.

Еще мы вернули в «Формулу-1» Даниила Квята, а в теннис — Светлану Кузнецову. Намерены и дальше развивать эти виды спорта — ожидайте новых премьер.

Стреляющий депутат

Не станем спорить — интерес к биатлону был огромен и до нас. Будет не меньше и после. Но, как сказал глава СБР Владимир Драчев, никто не ожидал такого от Александра Логинова. Никто не ожидал, а мы ожидали. А чтобы в следующих сезонах российским биатлонистам стало полегче, мы поймали в Австрии много, очень много допингистов и завершили карьеру Лауры Дальмайер. Антона Шипулина мы тоже уговорили уйти, но только для того, чтобы он стал депутатом и помогал возрождать российский спорт уже с другой стороны.

В самом начале сезона Nevasport написал, почему лучше смотреть лыжи, а не биатлон. И конечно, наш прогноз сбылся на все сто. Совсем немного мы не дотянули до золота чемпионата мира и победы в общем зачете Кубка мира Александра Большунова. Были заняты тем, что ограждали лыжников от пристального внимания Дмитрия Губерниева.

Мы из будущего

Пока мы отвлеклись, добывая Петербургу чемпионат мира по хоккею-2023 года, сборная России проиграла Финляндии и в итоге стала только бронзовым призером этого года. Обещаем впредь быть внимательнее. Особенно, собственно, в 2023 году. Потренируемся уже в 2020 году — на матчах «Евро» и в 2022 — на мужском чемпионате мира по волейболу.

Прыжок орла

Первый турнир UFC прошел в Петербурге в первый год возрождения Nevasport. Начали мы издалека: помогли Хабибу Нурмагомедову обыграть Конора Макгрегора. Ну а потом все пошло как по маслу, и уже 20 апреля UFC Fight Nifgt прошла в Петербурге. По секрету: не в последний раз.

Тренер-надзиратель

Ну здесь все просто. «Зениту» помогаем, как можем. Специально для выхода в полуфинал Единой лиги ВТБ выписали в середине сезона Джоана Плазу. Результат, как говорится, налицо.

Кого мы не уберегли

Nevasport — пока маленький и не всемогущий портал. Не смогли мы уберечь от беды Александра Кокорина, вляпавшегося в скандал, драку и сидящего сейчас грустно в СИЗО.

Обещаем в следующем году считать круги за Евгения Гараничева, звонить сервисменам, чтобы вовремя приносили лыжи Дмитрию Малышко, и научить Маргариту Васильеву пользоваться системой ADAMS. Будем закрывать форточки, когда в редакции появится Михаил Коляда, и проследим, чтобы на пит-стопе шины для Даниила Квята были готовы вовремя. Оставайтесь с нами — будет только интереснее.