Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко сообщил, что Санкт-Петербург может принять турнир, который станет отборочным к Олимпийским играм.

По словам Власенко, главной целью, стоящей перед сборной России по водному поло, является отбор на Олимпиаду в Токио. «В связи с этой задачей мы уведомили FINA, что хотим провести отборочный олимпийский турнир в Санкт-Петербурге», — заявил специалист, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Власенко отметил, что турнир будет знаковым, поэтому претендентов на его проведение много, однако Петербург получил поддержку со стороны некоторых международных федераций.

Олимпийские игры в Токио будут проходить в период с с 24 июля по 9 августа 2020 года.