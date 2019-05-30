В Сочи может состояться турнир UFC. Как сообщает портал Combate со ссылкой на собственные источники, мероприятие может пройти 3 августа 2019 года.

Предполагается, что в рамках турнира будет организован бой в полусреднем весе между россиянином Рамазаном Эмеевым и бразильцем Клаудио Сильвой.

Эмеев является бывшим чемпионом M-1 Global, в UFC он выступает с 2017 года и провел под эгидой организации три поединка.

Напомним, ранее в России уже состоялись два турнира UFC — в Москве и Санкт-Петербурге. Первый турнир UFC в России, который посетили более 22,5 тысяч человек, превзошел все ожидания организаторов.

В Санкт-Петербурге соревнования состоялись в апреле, центральным событием вечера стало противостояние россиянина Алексея Олейника и голландца Алистара Оверима.