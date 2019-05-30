Автобус футбольного клуба «Ливерпуль» застрял в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано».

Как сообщил ливерпульский журналист крис Чэмберс на своей странице в «Твиттере», о причинах задержки ничего не известно. Отмечается, что автобус смог продолжить движение в сторону отеля лишь через полчаса.

На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде будет проходить финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Тоттенхэмом». Две английские команды вышли в финал главного клубного турнира впервые за одиннадцать лет. В полуфинале «Ливерпулю» удалось выбить из борьбы «Барселону», «Тоттенхэм» одолел «Аякс».

Финальный матч состоится в субботу, 1 июня, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00.