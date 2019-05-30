Жорже Мендеш, агент португальского футболиста Криштиану Роналду, попытается организовать трансфер Артёма Дзюбы в Английскую Премьер-лигу.

Как сообщает «Чемпионат», Мендеш получил авторизацию на российского форварда и постарается помочь ему осуществить переход в английский клуб. При этом агент не получит компенсации, если сделка не состоится. Если трансфер всё же будет оформлен, Мендеш получит комиссионные.

Напомним, в минувшем сезоне Артем Дзюба стал чемпионом России в составе петербургского «Зенита», а в 2018 году был признан игроком года в России. Про слухи о переезде в Англию нападающий «Зенита» высказался кратко: «Тут пока пятьдесят на пятьдесят. После сборной многое станет понятно».

Дзюба сыграет за сборную России в отборочных матчах чемпионата Европы.