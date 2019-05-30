«Нижний Новгород» на своей арене примет «Крылья Советов» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге. Перед началом поединка букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

По мнению аналитиков, более успешными в матче окажутся гости — на их победу ставят с коэффициентом 2.40. ничейный результат оценивается коэффициентом 2.95, на победу «Нижнего Новгорода» ставят за 3.30. Букмекеры также уверены, что по сумме двух матче место в чемпионате России сохранят «Крылья Советов».

Напомним, первая встреча состоится сегодня, 30 мая, стартовый свисток к началу матча прозвучит в 19:00. Ответная игра будет проходить в Самаре 2 июня.

Также за право выступать в чемпионате России поборются «Уфа» и «Томь», их матчи будут проходить в те же дни.