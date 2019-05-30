Немецкий пилот «Рено» Нико Хюлькенберг может заменить Макса Ферстаппена в составе «Ред Булла».

Как сообщает Sky Italia со ссылкой на собственный источник, Хюлькенберг рассматривается как запасной вариант, если Ферстаппен вдруг покинет коллектив. Отмечается, что представители «Ред Булла» уже провели предварительные переговоры с немецким гонщиком.

Ранее обсуждалась возможность возвращения в «Ред Булл» российского пилота Даниила Квята: если он успешно проведет сезон, команда может рассмотреть его кандидатуру. Однако менеджер Оксана Косаченко заявила, что Квяту не стоит возвращаться в эту команду.

По мнению Косаченко, демонстрировать качественную езду в команде второго эшелона — такой, как «Торо Россо» — это больший показатель, нежели качественная работа на более сильном болиде.