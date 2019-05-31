Мужская сборная России по волейболу стартует в первом туре Лиги наций. Команда будет выступать в четвёртой группе, матчи которой состоятся в сербском городе «Нови-Сад».

Первым соперником российской команды станет сборная Франции: матч состоится сегодня, 31 мая, и начнётся в 21:00 по московскому времени. Также в четвёртой группе сыграют Япония и Сербия.

На предварительном этапе турнира, который пройдет в период с 31 мая по 30 июня, команды сыграют каждая с каждой в один круг по туровой системе. В соревновании принимают участие шестнадцать сборных.

Финальная стадия будет проходить в Чикаго с 10 по 14 июля, в неё выйдут шесть команд, включая сборную США на правах организатора. Четвёрка сильнейших выйдет в решающий раунд, где сыграет в полуфиналах и финале.