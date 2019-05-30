Бывший капитан махачкалинского «Анжи» бразилец Роберто Карлос заявил, что не готов оказать клубу финансовую поддержку.

После вылета из Российской Премьер-Лиги «Анжи» рискует лишиться профессионального статуса. «Мне очень жаль этот клуб», — заявил Карлос и добавил, что желает махачкалинцем скорейшего возвращения. «Я хотел бы помочь этому клубу, но о финансовой поддержке речи идти не может», — заявил бразилец.

Напомним, махачкалинский клуб испытывает финансовые трудности по ходу всего сезона. По итогам чемпионата России 2018/19 «Анжи» занял пятнадцатое место турнирной таблицы и вылетел в ФНЛ, но прошел лицензирование. Директор клуба Абсалутдин Агарагимов пояснил, что команда попробует пройти лицензирование для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).