Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос». Россиянка встречалась с представительницей Австралии Самантой Стосур и одержала победу со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 14 минут, за это время Александрова десять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре из семнадцати брейк-пойнтов. Австралийка занесла себе в акти девять эйсов, три двойные ошибки и два брейка.

Александровой впервые в карьере удалось выйти в третий круг турнира «Большого шлема». За выход в следующую стадию соревнования россиянке предстоит поспорить с испанкой Алёной Большовой-Задойновой.

Напомним, действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции является румынка Симона Халеп.