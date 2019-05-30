Основная и резервная сборные России по биатлону завершили первый предсезонный сбор в Белокурихе.

В рамках подготовки к сезону 2019/20 команда провела учебно-тренировочный сбор в Алтайском крае. Как сообщает официальный сайт СБР, все объемы тренировочных нагрузок были успешно выполнены спортсменами.

Напомним, сбор в Белокурихе стартовал 14 мая, о чем сообщала Лариса Куклина. В прошлом году мужская и женская сборные России по биатлону также начинали межсезонье с тренировок в Алтайском крае.

В основной состав сборной России вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков. В женскую команду включены Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова