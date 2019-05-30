В Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Соревнования будут проходить 31 мая и 1 июня.

В формат турнира впервые будет включена дисциплина «Самооборона». Как сообщает официальный сайт петербургского Спортивного комитета, турнир соберет спортсменов из сорока стран мира, среди которых – Заслуженные мастера спорта России по рукопашному бою, чемпионы мира, Европы и России Роман Копылов и Азамат Мурзаканов (Россия) и более двухсот спортсменов из стран Азии, Европы, Африки, Южной и Северной Америки.

Отмечается, что выводить бойцов на ковёр будут тренеры с мировым опытом — например, Альберт Кёпплин, Мишель Ван Райт, Майкл Гутман, Жозе Феликс Вильереал и другие.