Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что имел возможность уйти из клуба до завершения сезона.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Дзюба сообщил, что решил не покидать петербургский клуб в середине сезона, так как хотел стать чемпионом России и был сконцентрирован на этой цели. «А этим летом посмотрим», — добавил Дзюба.

Футболист в очередной раз подчеркнул, что хотел бы продолжить карьеру в Англии. «Надеюсь, будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию», — заявил форвард. Игрок отметил, что получал очень выгодное предложение из Китая, но ответил отказом. «Девять миллионов в год. Меня трясло!», — заявил футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что переходом Дзюбы в Англию будет заниматься агент Криштиану Роналду.