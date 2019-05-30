Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как прошёл тренировочный сбор в Белокурихе.

Специалист отметил высокий уровень организации сбора. «Спортсменам очень нравится питание, выбор блюд, шведская линия — она ничем не хуже, чем за рубежом!» — заявил Хованцев, слова которого приводит сайт СБР. Тренер подчеркнул, что биатлонисты тренировались на хорошей трассе, которая отлично подходит для первого сбора.

Напомним, сбор в Алтайском крае начался 14 июня. Сегодня, 30 июня, СБР сообщил, что первая часть подготовки к новому сезону завершена.Отмечается, что все объемы тренировочных нагрузок были успешно выполнены спортсменами. В прошлом году мужская и женская сборные России по биатлону также начинали межсезонье с тренировок в Алтайском крае.