Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов высказался против участия таких клубов, как махачкалинский «Анжи», в Российской Премьер-Лиге.

«Очень не хотелось бы, чтобы в нашем чемпионате были такие команды, как «Анжи», — заявил Радимов в эфире «Радио Зенит», имея в виду финансовые трудности команды. Тренер подчеркнул, что игроки по восемь месяцев не получают зарплаты, а на матчи команда добирается по 30 часов. «Конечно, такого не хотелось бы», — сказал Радимов.

Напомним, махачкалинский клуб испытывает финансовые трудности по ходу всего сезона. По итогам чемпионата России 2018/19 «Анжи» занял пятнадцатое место турнирной таблицы и вылетел в ФНЛ, но прошел лицензирование. Директор клуба Абсалутдин Агарагимов пояснил, что команда попробует пройти лицензирование для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).