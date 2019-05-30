Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее Дзюба неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге. По итогам сезона 2018/19 «Вулверхэмптон» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Также команда получила возможность выступить в групповом этапе Лиги Европы благодаря победе «Манчестер Сити» в Кубке страны.

Сегодня, 30 мая, стало известно, что что переходом Дзюбы в Англию будет заниматься агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш. Агент получил авторизацию на российского форварда и постарается помочь ему осуществить переход в английский клуб.

В нынешнем сезоне Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.