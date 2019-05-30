Российская премьер-лига вошла в топ-6 национальных футбольных европейских чемпионатов по уровню доходов. Аудит европейских футбольных лиг провела компания Deloitte.

Согласно отчету специалистов, за сезон-2017/18 доходы РПЛ составили 813 миллионов евро. Основу суммы составляют отчисления от продажи прав на показ телетрансляций, спонсорские контракты и прибыль от коммерческой деятельности лиги.

Общее количество спонсорских выплат по контрактам составило 497 миллионов евро — это больше половины суммы доходов. Выручка от продажи телеправ за сезон выросла на 33%, а доходы в дни матчей выросли в полтора раза.

Среди европейских лиг первое место с завидным преимуществом удерживает чемпионат Англии по футболу — за сезон АПЛ заработала 5 миллиардов 440 миллионов евро. На втором и третьем местах расположились Бундеслига и Ла Лига, их доходы чуть превысили отметку в 3 миллиарда евро.