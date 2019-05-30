Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк оценил выступление национальной сборной на чемпионате мира в Словакии.

В интервью порталу «Известия» Третьяк рассказал, что поражение от финнов в полуфинале — это разочарование. «Не хочу бросать камень в огород наших ребят. Может быть, у кого-то не получалась игра, а кто-то действовал лучше», — заявил эксперт, добавив, что ни одного хоккеисты сборной России нельзя обвинить в наплевательском отношении к команде.

«Все выложились без остатка, но бывают ситуации, когда соперник в конкретный день проводит просто феноменальный матч», — заключил Третьяк, также уточнив, что верит в большие победы сборной России в будущем.

Напомним, сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира в Словакии.