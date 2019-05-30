Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, каким образом был решен кризис вратарских кадров в национальной команде.

В интервью газете «Известия» Третьяк рассказал, что десять лет назад хороших российских хоккейных вратарей почти не было. «В 2008 году я буквально молился, чтобы Евгений Набоков приехал на мировое первенство в Квебеке», — заявил трехкратный олимпийский чемпион, поскольку равноценных других кандидатур не было.

В связи с этим было принято решение о введении налога на иностранных вратарей в КХЛ. «Мы сказали клубам: платите нам 9 миллионов рублей и берите иностранного вратаря», — сказал Третьяк, добавив, что таким образом клубы вынуждены были растить своих голкиперов и это привело к появлению Сергея Бобровского и других вратарей хорошего уровня.