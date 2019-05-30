Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился впечатлениями от восстановительного сбора национальной команды на базе в Белокурихе, Алтайский край.

Слова главы СБР приводит официальный портал союза. Драчев вспомнил, что биатлонисты сборной России приезжают на эту базу в Белокурихе уже 22 года. «Нужно было выявить сложные моменты, постараться их устранить, дать щадящую нагрузку, подготовить организм к будущей работе», — рассказал президент СБР о целях на сборы.

Владимир Драчев также заявил, что союз планирует сделать санаторий «Россия» в Белокурихе базовым центром для восстановления спортсменов. «Такой огромный потенциал, все самое лучшее, что есть в нашей стране, а, может быть, даже в мире!», — заключил президент СБР.

Напомним, восстановительный сбор в Белокурихе для российских биатлонистов завершился на этой неделе.