Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о важных людях в команде «сине-бело-голубых».

В интервью порталу RT Ерохин поведал, чем занимаются капитаны «Зенита» Александр Анюков и Бранислав Иванович. Лидеры команды создают в коллективе микроклимат и общаются с руководством и тренерами от лица состава.

«Благодаря мне Артём Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата страны? Это футбол, здесь каждый выполняет свою работу», — заявил Ерохин, добавив, что во втором круге роль Дзюбы на поле поменялась и количество передач выросло. «У нас хороший коллектив, все могут посмеяться друг с другом», — заключил полузащитник «Зенита«.

В минувшем сезоне «Зенит» завоевал золото чемпионата России по футболу.