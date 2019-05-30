Нападающий «Зенита» Марко Симонович сегодня празднует свой 33-й день рождения. Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза рассказал Nevasport о вкладе серба в успехи «Зенита» и поведал о будущем игрока, у которого истекает двухлетний контракт с клубом.

«Хочу поздравить Марко с днем рождения и пожелать самые теплые слова. Я не хотел бы лезть в дела, которые не касались меня напрямую — рассуждать, что было с Симоновичем до меня. Было то, что было.

Но я скажу, что Марко — игрок с огромной харизмой. Такой игрок нужен твоей команде на 100%. Возможно, даже как тренер. Он имеет огромную роль не только на паркете, но и в раздевалке. Это тот человек, который может вести за собой, который имеет огромный опыт.

Если мы говорим о его бросках — то это у него в крови. Совершать сумасшедшие броски, забивать их. Это то, что он умеет. То, что течет по его венам. Если мы говорим о его игре: посмотрите второй матч с ЦСКА в Москве. Считалось, что если Марко не забивает, то и не дорабатывает сзади. Однако в Москве он набрал не так много очков, но в обороне сражался как лев и забрал несколько важных подборов. Принес огромную пользу под своим кольцом.

Возможно, если мы имели чуть больше времени, если бы сезон продолжался чуть дольше, мы бы могли добиться других результатов. Но что есть, то есть. Игроки шли только вверх. Это касается всех игроков.

Даже если Марко не останется —это не потому, что он плохой игрок. Останется он или нет, зависит от многих факторов: от зарплаты, от состава, который будет в команде. Даже если он продолжит карьеру в другом клубе, то это будет не по игровым причинам», — сказал Плаза Nevasport.

Отметим, что Марко Симонович отработал два сезона в «Зените», придя в клуб летом 2017-го года.