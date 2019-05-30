Российский полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, есть ли у него желание попробовать свои силы в другой лиге, а также о своем стремлении к совершенству.

По словам Ерохина, если в клуб поступит запрос на его трансфер, то его обязательно рассмотрят. «Я всегда готов к новым вызовам. Мне хочется и с «Зенитом» добиваться больших результатов, и самому расти», — заявил полузащитник.

Как считает Ерохин, у него нет ощущения, что необходимо дойти до какого-то уровня и остановиться. «Каждый день стараюсь думать о том, что мне нужно еще прибавлять и двигаться вверх», — заключил футболист.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе «сине-бело-голубых» полузащитник впервые стал чемпионом страны.