Стал известен маршрут ралли-марафона «Шелковый путь»-2019. Презентация гонки прошла сегодня, 30 мая, в Москве.

Согласно заявлениям организаторов, гонка пройдет на территории трех стран: России, Монголии и Китая. Дистанция марафона составит более пяти тысяч километров. Стартует «Шелковый путь» 6 июля в Иркутске.

На первом этапе гонки участники преодолеют отрезок в 255 км от Иркутска до Байкальска, второй российский этап пройдет от Байкальска до Улан-Удэ (413 км/212 км). Затем гонка продолжится на территории Монголии, спортсмены проедут от Улан-Удэ до Улан-Батора, затем преодолеют пункты в Мандалгоби и Даланзадгаде. Затем гонка продолжится в Китае, первым пунктом станет Байинбаолинг, оттуда стартует восьмой этап гонки. Девятый этап «Шелкового пути» пройдет от Алашаня до Цзяюйгуаня, а завершится ралли-марафон в Дуньхуане 16 июня.