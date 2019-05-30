Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над «Томью» в первом стыковом матче за право выхода в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне. Игра прошла в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Уфимцы забили по голу в каждом из таймов. На 28-й минуте отличился нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун, а на 81-й автоголом отметился Исмаил Эдиев.

Судила игру бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

«Уфа» в минувшем сезоне заняла 14-е место в чемпионате России по футболу, «Томь» стала третьей в Футбольной национальной лиге. Отметим, что на данный момент клуб из Томска получил лицензию на право выступление только в ФНЛ, однако подал апелляцию по этому решению в РФС.

Ответная игра пройдет в Томске 2 июня, начало в 14:00 по московскому времени.