У российского лидера «Зенита» Сергея Карасева, как у многих игроков в команде, заканчивается контракт с клубом. Сохранить Карасева — одна из селекционных задач «Зенита». Игроку, который провел тяжелый для себя сезон, будет предложен новый контракт. Об этом Nevasport рассказал президент клуба Александр Церковный.

«Думаю, что мы ему сделаем предложение. Этот вопрос сейчас обсуждается. Дальше уже будет сложный процесс переговоров. Сезон у него, конечно, получился неоднозначным. Ему немного не хватило времени, чтобы выйти на пик формы. Просто так тренер в стартовой пятерке не выпустит никого. Если бы серия продлилась, в финале бы Сергей показал свой класс», — уверен Церковный.

Для Карасева был непростой сезон и в психологическом плане. Начинал он его под руководством своего отца — Василия Карасева, который был уволен по ходу сезона. Карасеву-младшему пришлось перестраиваться под концепцию Джоана Плазы, при этом игроку сильно помешала травма, выключившая его из игры на несколько месяцев.

«Сергей очень профессионально отреагировал на смену тренера. Очень гармонично вписался в ту тренерскую модель, которую применял Плаза. Очень обидно, что травму он получил в тот момент, когда приближался к своему максимуму. У так очень хорошая композиция получалась игровая. Больше чем уверен: не будь травмы, был бы и результат лучше», — считает Церковный.

Кажется, что сейчас Карасев находится в ситуации, когда не может просить большой контракт. Все-таки его звездный статус в минувшем сезоне несколько пошатнулся. «Зенит» может пытаться пользоваться этим, предлагая самому высокооплачиваемому россиянину в команде чуть более худшие условия, чем тот имел ранее.

«С точки зрения предложения — когда две стороны торгуются, одни хотят взять подешевле, другие продать подороже. Клуб всегда со своей стороны будет пытаться торговать. Мы любого игрока хотели бы приобрести на более выгодных условиях, чем на него есть предложение. Будем разговаривать. Помимо этого должно быть желание и самого Карасева. Считаю, что для него продолжить карьеру в Петербурге, было бы одним из оптимальных решений. Косвенно этот вопрос мы уже поднимали. Это рабочий момент», — подчеркнул Церковный.

Напомним, что Карасев перешел в «Зенит» из НБА летом 2017-го года.