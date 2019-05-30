Черногорский нападающий Лука Джорджевич, который принадлежит петербургскому «Зениту», в межсезонье может перебраться в московское «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

С 2017 года Джорджевич играл за тульский «Арсенал» на правах аренды, получая там стабильную игровую практику. В минувшем сезоне черногорский форвард провел в составе команды 23 матча в Премьер-лиге, а также еще четыре — в Кубке России. На счету Джорджевича семь забитых мячей и пять передач.

Помимо предложения «Динамо» у черногорского нападающего есть вариант продолжить карьеру в «Арсенале», однако по информации СМИ, предложение москвичей гораздо более выгодно с финансовой точки зрения. Помимо этого заинтересованность в форварде проявлял и сам «Зенит», в частности болельщики клуба призывали руководство сохранить Джорджевича в клубе.