Александр Церковный, генеральный директор «Зенита»:

Не понимаю, почему на первое место нужно ставить бюджет. Уже давно в игровых видах спорта доказано, что бюджет — не главное. Не только в баскетболе, но и в других видах спорта: команды, которые считались ниже классом, с более низким бюджетом, не раз обходили грандов, олигархов. Ничего не мешает любой команде показать больше, чем от нее ждут.

Считаю, что это относится и к «Зениту». У нас более чем достаточный бюджет, чтобы бороться за самые высокие цели. Если у команды бюджет в 2-3 раза меньше, это не значит, что она будет играть в два раза хуже. Команда — это не только игроки. Это коллектив, это очень много факторов, которые влияют на результат. Можно сколько угодно собирать лучших исполнителей, но не сделать из этого команду.

Наша задача, руководства и тренерского штаба, извлечь максимум из тех ресурсов, которые у нас есть. Этим мы и занимаемся. Удалось ли извлечь максимум в этом сезоне? Сложно сказать. Сезон был сложный. Назовем его, наверное, переходный.

«Зенит» неоднократно говорил, что у него есть желание играть в Евролиге. Это желание есть у нашего руководства — спонсоров и хозяев клуба. Другой вопрос, у нас есть желание зайти в Евролигу не на один сезон. Чтобы это была системная история: если «Зенит» приходит играть на такой уровень, то приходит надолго.

Евролига готова увидеть Санкт-Петербург — для этого есть очень много причин. Начиная с того, что это особый город — очень известный и котирующийся в Европе. И заканчивая тем, что здесь есть все, чтобы играть в Евролиге. Казалось бы, можно взять и получить тот же wild card. При определенной работе с нашей стороны, это реально. Другой вопрос, что мы хотим, чтобы это все было результатом системной работы.

Для этого должно быть достаточное количество усилий. Мы должны войти в Евролигу «евролижной» командой. Работать надо над этим. Можно зайти и не показать там ничего — зачем это нужно? Просто для того, чтобы отыграть там сезон и увидеть топ-команды? Наверное, хочется, чтобы мы тоже показали класс и оказали бы достойное сопротивление.

Этим летом мы собираемся собрать тот состав, который позволит нам решить задачу выхода в Евролигу. Выйти в Евролигу — это не значит играть на уровне команд Евролиги. Основная задача — сделать такой костяк команды, который позволил бы стабильно играть на этом уровне.

Мы намеренно не подписывали долгосрочные контракты, чтобы у нас была возможность для маневра с точки зрения наших задач. Сейчас речь идет о том, что если мы двигаемся дальше, то нужно задумываться о будущем. Подписать игроков таким образом, что если мы выполняем наши задачи, у нас остаются игроки, способные играть на уровне Евролиги. А клубу лишь останется делать лишь точечные усиления.

Есть уровневые игроки, есть прекрасные тренеры. Но когда к этому всему есть еще сыгранный коллектив, который хотя бы сезон поиграл вместе, намного проще решать задачи в следующем сезоне.

Нужно находить золотую середину. Быть «Будучностью», грозой авторитетом — никому не нужно. А создать команду, которая будет показывать красивый баскетбол, соберет полные трибуны и при этом будет бороться за Финал четырех, — это как раз то, о чем я говорю.